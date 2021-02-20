Под Липецком пьяный дальнобойщик пытался дать взятку автоинспектору 20 000 рублей

Пьяный дальнобойщик пытался подкупить автоинспектора Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области задержали за попытку дать взятку автоинспектору водителя грузовика. Инцидент произошел прошлой ночью, 19 февраля, на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе. Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль.

В ходе проверки выяснилось, что водитель явно нетрезв. Дальнобойщика сразу отстранили от управления, тот отказался от освидетельствования, но административное дело все же завели. Мужчине грозил штраф в 30 000 рублей и до 2 лет лишения прав. Тогда пьяный водитель грузовика решил выкрутиться из ситуации другим путем – предложил инспектору взятку 20 000 рублей. Дорожный полицейский сразу сообщил о попытке подкупа в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, уголовное дело возбудили по 291 статье УК – покушение на дачу взятки, наказание по ней вплоть до 8 лет лишения свободы.