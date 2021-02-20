В Липецке пассажирский автобус прижал внедорожник

ДТП с автобусом в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

ДТП с участием пассажирского транспорта случилось этим днем, 20 февраля, на подъезде к Петровскому мосту в Липецке. Там на развязке ведущей от здания ГИБДД не разъехались пассажирский автобус и китайский внедорожник «Чанган». По словам очевидцев, водитель автобуса не рассчитал габариты общественного транспорта, пытаясь втиснуться в ряд. В итоге автобус прижал «Шанган».

В аварии никто не пострадал. Но поврежденные транспорт перекрыл две полосы, создав серьезную помеху другим участникам движения. В итоге у моста начала образовываться внушительная пробка.

Кто на самом деле виноват в ДТП и как именно все случилось, предстоит разобраться дорожным автоинспекторам. В настоящее время движение на том участке затруднено.