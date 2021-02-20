Под Липецком мужчина убил пожилую мать, изрезав ей лицо

Липчанин убил пожилую мать Фото: Лия МУРАДЬЯН

Жестокое преступление произошло в городе Грязи Липецкой области в минувшую пятницу, 19 февраля. Там в частном доме по улице Куйбышева нашли изуродованное тело пожилой женщины. У 79-летней хозяйки дома было изрезано лицо, также имели колото-резаные раны в области шеи и грудной клетки.

Когда на адрес выехали следователи и осмотрели место происшествия, подозрение сразу пало на 51-летнего сына женщины. Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, на его одежде нашли следы крови. Подозреваемого сразу задержали.

Уголовное дело возбудили по 105 статье УК – убийство. В настоящее время СК выясняет подробности преступления и мотив. Мужчину вскоре должны заключить под стражу на время следствия. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.