В Липецке пьяный водитель «Тойоты» разбил 9 припаркованных машин

Невменяемый вояж водителя иномарки в Липецке грозит ему серьезными штрафами и лишением прав. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 февраля, на улице Лутова. 30-летний водитель «Тойоты Короллы», петляя по узким улицам между домами, собрал «страйк» из 10 автомобилей, включая свой собственный.

В результате неадекватной езды оказались разбиты 9 припаркованных машин на участке улицы с 8 по 10 дом. К счастью, люди не пострадали. Шокированные происходящим автовладельцы вызвали на место сотрудников ГИБДД, которые и задержали мужчину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, на момент совершения ДТП водитель находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование он прошел на месте. По итогу нетрезвых приключений за рулем на водителя завели два административных дела за пьяную езду и оставление места ДТП – 12.8 и 12.27 КоАП РФ.