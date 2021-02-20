Чиновники пообещали жестко контролировать поставщика, снизившего цену на школьное питание в Липецке

В Липецке завершились торги на поставку питания в 48 школ. Победили две организации, принадлежащие одному бизнесмену. В ходе аукциона они понизили цену лотов на 30 и более процентов. Из-за этого в департаменте образования забеспокоились. Вдруг из-за более низкой стоимости пострадает качество питания?

Департамент намерен жестко контролировать этот вопрос. Чиновники уже встретились с предпринимателем. Он заверил, что качество для него в приоритете. Как сообщили в пресс-службе мэрии, школьные столовые будут постоянно проверять. Устраивать внезапные рейды. Контроль усилят как со стороны общественности, так и со стороны депутатов.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, поставщик уже предоставил данные по меню - вес блюд, продукты. Все соответствует нормам. Напомним, что в школы города питание поставляют еще несколько организаций.