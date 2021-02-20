В воскресенье в Липецке до -8 градусов и западный ветер

Зима не собирается уходить из Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 21 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до -15 градусов.

Днем в регионе небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. В светлое время суток от 3 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт.ст.

В понедельник, 22 февраля, морозы начнут крепнуть. Ночью может пойти снег. В темное время суток до 9 градусов ниже ноля. Днем синоптики прогнозируют около до -11 градусов. К вечеру похолодает еще сильнее - до 17 градусов мороза.

Ветер северо-восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.