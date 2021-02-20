В Липецке в киоске нашли 80 бутылок контрафактного алкоголя и сигареты без маркировки

Липчане пожаловались на киоск, что располагается на улице Терешковой. Жители района рассказали, что в точке нелегально продают алкоголь. Сотрудники регионального управления потребрынка и прокуратуры организовали проверку.

Проверяющие изъяли в киоске более 80 бутылок контрафактного алкоголя и 31 пачку немаркированных сигарет. Возбуждены административные дела по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке или нанесению информации, без соответствующей маркировки или информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки или информации". А также по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". По первой статье штраф от 10 до 15 тыс. рублей. По второй - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе управления потребрынка, для предпринимателя это не первое административное правонарушение, связанное с нелегальным оборотом спиртного и сигарет. В дальнейшем это грозит бизнесмену привлечением к уголовной ответственности.