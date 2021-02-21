Из-за смещения плит на Октябрьском мосту изменится работа общественного транспорта

Из-за временных ограничений движения по Октябрьском мосту изменится работа общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта 21 февраля.

- автобусный маршрут N1т будет курсировать по укороченной схеме «ул. Пришвина - Ц. Рынок»;

- маршруты N323, N378 и N379 будут также работать по укороченным схемам, конечной остановкой станет «памятник Танкистам»;

- работа трамвайных маршрутов N1 и N5 будет организована до остановочного пункта «21 микрорайон».

Также организованы два автобусных маршрута: «пл. Клименкова - ДП N6» и «Новое заводоуправление - Стан 2000».