Скорость движение по Октябрьскому мосту в Липецке ограничат до 20 км/ч

Фото: сайт администрации Липецка.

Октябрьский мост перекрыли ночью 21 февраля из-за обнаруженной трещины. Утром туда выехала глава Липецка Евгения Уваркина и представители экспертной комиссии. Специалисты заверили, что повреждение незначительное и связано с небольшим смещением плит перекрытия. Поэтому решили движение по мосту открыть, но при этом ограничить его скорость - для машин не более 20, для трамваев не более 5 км в час. Также на подъездах усилят контроль за грузовиками, их движение запрещено.

- Мы приступаем к оперативному техническому обследованию сооружения. Одновременно плотно занимаемся вопросом разработки проектно-сметной документации для ремонта – такая задача уже поставлена перед региональным управлением дорог и транспорта и профильным городским департаментом, - сообщила Евгения Уваркина.

СПРАВКА:

Октябрьский мост – одна из переправ через реку Воронеж в Липецке. Соединяет юго-западные микрорайоны и Тракторный. Мост открыли для движения летом 1971 года. С того момента капитально сооружение ни разу не ремонтировали.