Жителя Липецка осудят за не выплаченный кредит в пять с половиной тысяч

Липецкие правоохранители завершили расследование уголовного дела 23-летнего парня. Жителя областного центра обвиняют в мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ).

В марте 2020-го он взял кредит, чтобы улучшить свое материальное положение. Молодой человек знал, что для получения займа нужны постоянное место работы, справка о размере дохода и другие документы, подтверждающие материальную состоятельность. Но у парня не было работы, поэтому он решил оформить потребительский кредит через интернет. В анкете-заявлении умышленно указал неверные сведения. Через пять минут его заявку рассмотрели и одобрили, на телефон пришло смс с кодом подтверждения о переводе 5500 рублей. Деньги парень потратил на личные нужды, а платежи по кредиту не стал вносить. Вину молодой человек признал полностью и раскаялся.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание - лишение свободы на два года.