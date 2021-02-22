В Липецке у памятника Танкистам из-за ДТП образовалась пробка

В Липецке у памятника Танкистам пробка: столкнулись Тойота и Хендай Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 22 февраля в Липецке произошло несколько аварий. На кольце памятника Танкистам в сторону Воронежского шоссе столкнулись "Хендай" и "Тойота". Машины не получили существенных повреждений. Однако, ДТП спровоцировало пробку. Иномарки стоят на средней полосе - объехать их проблематично. Советуем водителям выбирать альтернативные пути объезда.

На том же участке утром иномарка влетела в столб. На улице Стаханова две машины "притерлись" друг к другу. А на Елецкой трассе в районе Косыревки легковушка вылетела в кювет.

Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.