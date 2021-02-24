В Липецке парень угнал, разбил и бросил арендованную иномарку

В Липецке раскрыли угон Фото: Лия МУРАДЬЯН

В выходные в Липецке раскрыли необычный угон автомобиля. Заявление написал 35-летний житель села Красное, который дал объявление о сдаче в аренду своей «Дэу Нексии». Откликнулись двое парней, арендатор приехал в село вместе с 22-летним другом и взял машину на сутки.

Как позже выяснилось, приятели изрядно напились, после чего арендатор уснул. В это время его знакомый решил покататься на чужой машине без разрешения. Парень сел за руль и поехал в Липецк, но по дороге попал в ДТП. Угонщик разбил машину, вернулся на ней в Красное, там бросил и ушел домой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, разбитый автомобиль обнаружили сотрудники ГИБДД. 22-летнего жителя Липецка задержали.