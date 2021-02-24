В Липецке на мужчину с крыши упала сосулька – пострадавший в больнице

Несмотря на все предупреждения за наледью на крышах домов в Липецке следят недостаточно хорошо. Поэтому не обошлось без неприятных инцидентов. ЧП с 30-летним мужчиной случилось в поселке Матырский, где с крыши одного из сетевых магазинов сорвалась увесистая глыба льда и рухнула посетителю на голову.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, мужчина попал в областную клиниче6скую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы головы».

Кто понесет за это ответственность, выяснят в ходе проверки. Напомним, что в прошлом году в Липецке глыба льда сорвалась с балкона многоквартирного дома и убила пенсионерку. К ответственности привлекли владельца квартиры.