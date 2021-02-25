Тигра в зоопарке Липецка поздравили с днем рождения хорошим куском мяса

В Липецке празднуют день рождения тигра Фото: "КП" Архив

В этот четверг, 25 февраля, в зоопарке Липецка праздник. Тигру по кличке Оззи исполняется 7 лет. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, полосатый питомец родился в 2014 году в Московском передвижном зверинце Росгосцирка. А в 2018 году животное подарили липецкому зоопарку.

Тигр живет в постоянном уличном вольере. Также есть кирпичный домик, где он может спрятаться от непогоды. Зимой внутрь подстилают солому. Хищник съедает в день 8-9 кг мяса. Любит яйца. В свой день рождения питомец получил самый лучший кусок. На показательное кормление Оззи позвали липчан.

Тигр - один из крупнейших наземных хищников. Он уступает по массе лишь белому и бурому медведям. Из 9 подвидов к началу 21 века сохранились только 6. Около 40% всей популяции составляют бенгальские тигры.