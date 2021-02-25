В пятницу 8 улиц Липецка останутся без воды, 2 - без света

В Липецке плановые отключения воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 26 февраля, в Липецке ожидается отключение света и холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Московская, 61а, 61б; Стаханова, 10.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Юных Натуралистов, 9, 11, 11а; Студёновская, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Елецкая, 54, 65. На этот же период времени краны пересохнут в селе Сырское по улицам Пролетарская, Калинина, Речная.

С 2 часов ночи до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улицы Шаталовой 1, 3, 10а; 6 Гвардейской Дивизии, 11, 12, 14, 17, 20, 22. Подвоз воды - по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по номерам 175 и 236-175.