Под Липецком в ДТП с грузовиком пострадала 18-летняя девушка

Под Липецком столкнулись "Скания" и ВАЗ: пострадала 18-летняя автоледи легковушки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 865 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели пьяными за руль. Еще 64 человека не пристегнулись. Автомобилисты 381 раз нарушили скоростной режим. Произошло 38 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 25 февраля, на площади Металлургов в Липецке 40-летний водитель "Лексуса" сбил 21-летнего парня. Это случилось на пешеходном переходе. Пострадавшего осмотрели медики. Они оказали ему помощь и отпустили.

В Ельце на трассе "Дон" столкнулись большегруз "Скания" и ВАЗ-2114. В ДТП пострадала 18-летняя девушка, находившаяся за рулем легковушки. Ее с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.