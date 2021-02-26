С начала года в Липецке оштрафовали 183 предпринимателей за нелегальную торговлю и рекламу

С начала 2021 года сотрудники территориальных управлений Липецка выявили 496 нарушений от владельцев торговых точек. Самые распространенные замечания - нерасчищенные входные группы и прилегающие территории к магазинам. Наледь на крышах и козырьках, скользкие дорожки.

По данным пресс-службы мэрии, с начала года составлено 183 протокола об административных нарушениях. Напомним, что сначала предпринимателям выдают предписание. Если нарушение оперативно не устранят, привлекут к административной ответственности. Чаще всего инспекторы штрафуют за нелегальную торговлю, несанкционированную рекламу. Реже - за нерегулярную уборку снега.

Также за январь и февраль с улиц Липецка вывезли 10 единиц автохлама, 111 незаконно установленных гаражей. Прошло 90 мероприятий, на которых обсудили формирование наказов избирателей на 2022 год, бюджетирование и другие проблемные темы. В них участвовали около 1 300 липчан.