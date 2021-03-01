В честь 653 стрелкового и 660 артиллерийского полков, прошедших от Липецка до Восточной Пруссии, установят мемориальную доску

В Липецке на площади Революции появится мемориальная доска Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке установят мемориальную доску в честь формирования в городе в 1941 году 653 стрелкового Минского Краснознаменного ордена Александра Невского полка и 660 артиллерийского Неманского полка. Вопрос рассмотрели депутаты на очередной 6 сессии горсовета.

С инициативой от имени родственников липчан, призванную в армию в году Великой Отечественной войны, выступил Александр Чеботарев. Идею поддержало региональное отделение "Российского военно-исторического общества".

По данным пресс-службы мэрии, памятный знак хотят разместить на здании №10а по площади Революции. Маршрут "Бессмертного полка" как раз проходит мимо этого дома. Участники акции смогут почтить память ушедших в составе полков липчан. Кстати, табличку установят на внебюджетные деньги.

По словам инициаторов установки мемориальной доски, 653 стрелковый и 660 артиллерийский полки сформировали в 1941 году в Липецке. 30 июня того года их отправили на соединение с основными подразделениями дивизии в Елец, а после - на фронт.

В июне 1944 года 653 стрелковый полк наградили орденом Александра Невского за участие в освобождении Орша в ходе операции "Багратион". А в июле - почетным наименованием "Минский" за активное участие в освобождении Минска. За прорыв приграничной полосы обороны фашистских войск Восточной Пруссии полк наградили орденом Красного Знамени.

В июле 1944 года 660 артиллерийский полк получил почетное наименование "Неманский" за успешные действия при форсировании реки Неман, захват Неманского плацдарма и освобождение Гродно. Полки завершили свой путь в 1945 году в Восточной Пруссии, за освобождение которой их наградили орденом Суворова 2-й степени.