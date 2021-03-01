Под Липецком на крыле Горыныча повисла гимнастка

В Липецкой области на крыле Змея Горыныча повисла гимнастка Фото: принтскрин видео.

Змей Горыныч из Липецкой области вновь стал героем Инстаграма. В соцсети появилось видео, где на крыле дракона повисла гимнастка. Девушка исполнила красивые пируэты, раскручиваясь на полотнах.

- На самом деле это видеомонтаж, - поделилась с "КП-Липецк" автор ролика и фотограф Юлия Соловьева. - Настоящей съемки пока не было. Жду, что ответит руководство парка. Хочу провести фотосъемку летом.

Юлия так впечатлил огромный дракон, что она решила приехать в Липецкую область с 4 моделями. Разумеется, если дирекция Кудыкиной горы даст добро на воплощение необычной идеи. Каждой модели подберут образ. Кто-то будет принцессой в платье, а кто-то в костюме Зены.