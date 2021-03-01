Центр Липецка остался без света из-за повреждения кабеля

В центре Липецка несколько улиц остались без света. По данным пресс-службы мэрии, поврежден кабельная линия мощностью 6 кВт. Специалисты АО "ЛГЭК" уже прибыли на место, проводят восстановительные работы.

Из-за этого свет отключили по улицам Первомайская, Октябрьская, Фрунзе, Советская, Скороходова, площадей Петра Великого и Карла Маркса. По указанным адресам не работают светофоры.

Автомобилистов и пешеходов просят быть максимально внимательными и осторожными. Одних во время движения по указанным улицам, других - при переходе через проезжую часть. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время. Более подробную информацию можно получить в диспетчерской по телефонам 075 и 236-175.