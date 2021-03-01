В Липецке на площади у ДС "Звездный" появится сухой фонтан и модель Солнечной системы

В Липецке реконструируют площадь перед ДС "Звездным" Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке на площади у ДС "Звездный" пройдет масштабная реконструкция. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, там появится новое общественное пространство, которое привлечет как взрослых, так и детей.

В Липецке реконструируют площадь перед ДС "Звездным" Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Для юных липчан создадут модель Солнечной системы и современную площадку с подсветкой. Подростки смогут провести время в скейтпарке. Появятся комфортные места отдыха, современные павильоны и новый "сухой фонтан" площадью 490 кв.м. Летом с водой смогут играть дети, а зимой на площади заработает каток.

Реконструкция пройдет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Также к работе подключится инвестор. Предполагается, что оценить обновленную площадь липчане смогут уже осенью.