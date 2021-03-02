За сутки в Липецке ремонтируют около 160 кв.м. дорог

В Липецке заделывают ямы на дорогах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке круглосуточно ведутся работы по уборке и ремонту дорог. По данным пресс-службы мэрии, за 3 дня вывезли более 4 тыс. кубометров снега. Это почти 400 загруженных КамАЗов.

За сутки на проезжие части и пешеходные дорожки посыпали 88 тонн технической соли и около 1 700 тонн пескосоляной смеси. Специалисты начали применять и новый реагент - хлорид кальция.

Кроме борьбы со снегом и гололедом в городе продолжается ямочный ремонт дорог. Резкие перепады температур и сильные осадки сильно повредили покрытие. В управлении благоустройства решили в срочном порядке "латать" ямы. За смену удается отремонтировать порядка 140-160 кв.м. Дорожники работают ночью.

В ближайшее время планируется привести в порядок улицы Московская, Стаханова, Белана, Циолковского и Терешковой.