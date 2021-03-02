В Липецкой области 58 000 человек страдают ожирением – медики объявили месячник здорового питания

В Липецкой области управление здравоохранения запустило месячник по профилактике избыточной массы тела. Цель – снижение ожирения среди населения и пропаганда здорового питания.

Как сообщает ведомство, на данный момент в Липецкой области ожирением страдают 58 000 взрослых – это только официально подтвержденные случаи. Кроме этого 3000 детей и подростков имеют избыточную массу тела, у 2% из них – ожирение.

Медики отмечают, что детское ожирение влечет краткосрочные и долгосрочные негативные последствия для психики и физического состояния. Такие как сосудистые заболевания, сахарный диабет, ортопедические проблемы и психические расстройства.

В целом по стране избыточной массой тела страдают 30% трудоспособного населения – это почти 40 миллионов человек.

В течение этого месяца медики Липецкой области будут проводить занятия с пациентами. Также планируется ряд акций: «Вместе против диабета», флешмоб в соцсетях с хэштегом #худеемвместе48, трансляция роликов о здоровом питании и распространение буклетов.