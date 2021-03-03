В Липецке ищут подрядчика, который реконструирует улицу 50 лет НЛМК за 661 млн рублей

В Липецке начались торги на поиск подрядчика, который реконструирует улицу 50 лет НЛМК. Организации, выигравшей аукцион, придется привести в порядок 1,7 км дорожной сети.

Напомним, проезжую часть расширят до 15 метров. Ширина каждой из 4 полос будет более 3,5 метра. Для автобусов обустроят карманы, оборудуют пешеходные зоны и велодорожки. Смонтируют сеть ливневой канализации, а в районе гипермаркета построят очистные сооружения. Вдоль дороги поставят новые светодиодные фонари. Появится 5 светофоров, дорожные знаки и пешеходное ограждение.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы планируют начать в апреле. Сначала специалисты зайдут на объездную дорогу, которая идет через Набережную и гипермаркет. Затем ресурсоснабжающие организации заменят на участке инженерные сети. Работы стоимостью 145 млн рублей должны завершить к концу лета. Еще 516 млн заложено непосредственно на реконструкцию улично-дорожной сети. Ожидается, что дорогу жителям Манежа обновят к осени 2022 года.