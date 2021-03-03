В Липецке из-за ошибок застройщика дом в "Европейском" сдадут позже

Фото пресс-службы управления строительства и архитектуры Липецкой области

В Липецке перенесли срок сдачи проблемного дома №8 в микрорайоне "Европейский". Причина тому - ошибки недобросовестного застройщика.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления строительства архитектуры, во время работ организация Су-5 "Липецкстрой-М" допустила ряд нарушений. Так, магистральные и внутриплощадочные инженерные сети, проведенные в здании, не соответствуют проекту. На устранение ошибок понадобится время. Квартиры липчанам постараются передать как можно раньше. Максимальный срок - до сентября 2021 года. Управление готово помочь настоящему застройщику в ускорении согласовательных процедур.

Напомним, дом №8 начал строить в 2014 году "Эксстроймаш". В мае 2017 года 389 человек должны были получить свои квартиры. Однако, долгожданного заселения не состоялось. В апреле 2018 года дом признали проблемным. В феврале 2020 года дом передали одному из юридических лиц ГК "ОДСК" - ООО "СЗ "ОДСК-Л1".