В четверг в Липецке гололедица и сильный ветер

В четверг в Липецке ветрено и до +5 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 4 марта в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ночью от 0 до 5 градусов мороза. Днем в обратную сторону - до 5 градусов выше ноля. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт.ст.

В пятницу 5 марта в Липецке переменная облачность. В темное время суток столбик термометра опустится до -5 градусов. На дорогах гололедица. Днем около 0 градусов.

В областном центре возможны небольшие осадки - дождь со снегом. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.