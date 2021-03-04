В Липецке на улице Индустриальная сгорел дом: есть пострадавший

В минувшую среду 3 марта в Липецке произошел пожар. Вызов спасателям поступил в 17.23. К месту происшествия отправили 3 отделения пожарной охраны.

Оказалось, что на улице Индустриальная вспыхнул дом на двух хозяев. Когда пожарные прибыли на место, строение полыхало. Огонь также захватил деревянные пристройки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пламя повредило внутреннюю отделку дома с пристройками, чердак и кровлю. Площадь возгорания составила 40 кв.м. В пожаре пострадал человек. Погибших нет. Возможная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".