Липчанин попал под уголовное дело из-за мошенничества на три тысячи рублей

24 февраля в дежурную часть отдела полиции №2 Липецка обратился представитель одного из комиссионных магазинов. Торговая точка расположена в Советском округе. Сотрудник рассказал, что к нему обратился молодой человек, который хотел продать сотовый. Сотрудник оформил документы и отдал клиенту три тысячи рублей в счет стоимости телефона. Когда молодой человек получил деньги, то попросил продавца дать обратно мобильный. Якобы он забыл удалить из него личную информацию. Продавец согласился. А когда отвлекся, то молодой человек сбежал из магазина вместе с телефоном и деньгами.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний липчанин. Вину он признал. Полицейские возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.