Под Липецком из центра помощи детям пропал подросток

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области полиция и волонтеры ищут подростка, который пропал из центра помощи детям. Как сообщают волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей», 16-летний Максим Климов ушел из центра в селе Боринское в минувшее воскресенье, 7 марта. С тех пор парня никто не видел.

Приметы Максима: на вид 16-17 лет, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная куртка с бело-красно-синими полосами, шапка шерстяная с рисунком «очки», спортивные штаны с тремя белыми полосками и синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Максима после исчезновения, знает, где он может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru