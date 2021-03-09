Под Липецком водолазы спасли замерзающую на реке собаку

в Липецкой области собака застряла посреди реки Фото: УГПСС Липецкой области

Внезапная беда с маленькой дворнягой приключилась в городе Ельце Липецкой области в субботу, 6 марта. Собачка попала в западню на реке быстрая сосна. Животинка, возможно по льду, добралась до опоры пешеходного моста между берегами, но лед сошел и испуганная собачка оказалась окружена холодной водой. Псина не могла добраться до берега и жалобно скулила.

Собаку заметили неравнодушные прохожие и позвонили в службу спасения. На помощь к животному прибыли сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №3.

Как сообщили в пресс-службе областного УГПСС. Операцию по спасению собаки проводили водолазы поисково-спасательного отряда Игорь Чернышов, Денис Иванников и Алексей Смирнов. Спасатели быстро сняли собачку с опоры моста, привезли на станцию обогрели и накормили.