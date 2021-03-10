В Липецке на пешеходном переходе сбили школьника

В Липецке сбили ребенка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием школьника произошло минувшим днем, 9 марта, на проспекте Мира в Липецке. Ребенка сбили около 14.30 непосредственно на пешеходном переходе. Как сообщает ГИБДД региона, на 9-летнего мальчика наехал 38-летний водитель «Датсуна». В результате аварии школьника увезли в больницу. Благо обошлось без тяжелых последствий – ребенку оказали помощь и отправили домой.

Это было единственное ДТП с пострадавшим за сутки в Липецкой области. Аварий без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства, зарегистрировали 18. Также за день сотрудники ГИБДД выявили на дорогах 1838 нарушений. 8 водителей поймали пьяными за рулем, 59 человек забыли пристегнуть ремни безопасности.