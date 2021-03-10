Липчане получат выплаты на детей в первой декаде месяца

Выплаты семьям с детьми будут перечислять в первой декаде месяца. В настоящее время пособия приходят в разные периоды - до 15, 20 или 26 числа. Теперь же липчане смогут получить деньги до 10 числа.

Речь идет о пособиях на детей, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. А также о выплатах в связи с рождением первого ребенка, третьего и последующих детей до достижения ребенком 3 лет, на проезд учащимся и студентам из малообеспеченных семей, о компенсационной выплате малоимущим семьям на возмещение затрат за оказанные платные услуги по физической или спортивной подготовке.

По данным пресс-службы мэрии, деньги до 10 числа получат те, кому уже назначены пособия. При подаче первоначального заявления или продлении выплаты выплаты поступят после вынесения решения о назначении меры поддержки.