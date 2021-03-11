В Липецке в ДТП с ПАЗом и "Ладой" пострадала женщина

В Липецке легковушка столкнулась с ПАЗом Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области автоинспекторы выявили 2 421 нарушение Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 10 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 76 человек не пристегнулись во время движения. Автоматические комплексы видеофиксации зарегистрировали 1 997 случаев превышения скорости. Произошло 18 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 10 марта, в Липецке в районе памятника Танкистам столкнулись автобус ПАЗ и "Лада Калина". Предварительная причина ДТП - нарушение дистанции. Травму получила 38-летняя женщина за рулем легковушки. Медики оказали помощь пострадавшей и отпустили домой.

Несоблюдение дистанции - одна из самых распространенных причин дорожных происшествий. Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать ПДД.