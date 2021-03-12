Под Липецком УАЗ сбил женщину: пострадавшая скончалась в больнице

В Липецке УАЗ въехал в иномарку и перевернулся Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 11 марта, в Липецке случилось серьезное ДТП. В полдень на трассе Орел-Тамбов столкнулись грузовой "Мерседес" и "Фиат". 54-летнюю женщину, находившуюся за рулем второй иномарки, с травмой госпитализировали. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции.

Вечером на улице Гагарина УАЗ въехал в стоящий "Хендай". От удара УАЗ завалился на бок. Его 63-летняя пассажирка получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, водитель нарушил правила расположения на проезжей части.

В тот же день еще одна авария с участием УАЗа произошла в Данкове. На улице Карла Маркса 60-летний водитель сбил 56-летнюю женщину. Он полученных травм она скончалась в больнице.