На Масленицу в зоопарке Липецка гостей покатают лошадь, ослица и пони

На Масленицу липчан приглашают в зоопарк покататься на лошадях Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На Масленицу в зоопарке Липецка пройдут традиционные катания на лошадях. В воскресенье, 14 марта, детей и взрослых будут ждать лошадь Ласточка, пони Милена и ослица Машка.

Ласточка - спокойная и ласковая лошадь. К празднику ее гриву заплетут в косички и украсят лентами. Она покатает не только детей, но и взрослых. На пони можно посадить малышей. А ослица Машка - для ребят постарше.

Как сообщили в пресс-службе зверинца, животных будут водить профессиональные инструкторы. А родители смогут придерживать малышей во время катания. Мероприятие состоится на площадке у входа в зоопарк. Катания стартуют в 11 часов утра и продлятся ориентировочно до 4 часов вечера. В администрации зоопарка предупреждают, что на график катания будет влиять спрос и посещаемость.