В Липецкой области пьяный парень угнал иномарку и попытался скрыться от ДПС

25-летний воронежец едва не лишился машины в Лебедяни. Молодой человек приехал в город по работе: ремонтировать офисное помещение. Вечером 9 марта он прогревал автомобиль на улице. В этот момент к нему обратился незнакомец и попросил подвезти. Хозяин машины отказал и на несколько минут отлучился в помещение за документами. Подозреваемый воспользовался этим и угнал "Шевроле Лачети".

Как рассказали в региональном УМВД, через некоторое время иномарку заметили сотрудники ДПС на выезде из Лебедяни. Полицейские попытались остановить автомобиль, но подозреваемый продолжил движение. Тогда автоинспекторы начали преследование, в ходе которого водитель не справился с управлением, наехал на сугроб, после чего выбежал из машины и попытался скрыться. Однако правоохранители его задержали.

Предполагаемым угонщиком оказался неработающий 23-летний житель Лебедяни. Ранее он привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также на задержанного составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.