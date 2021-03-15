В Липецке ОРВИ болеют 2293 школьника – на карантин закрыты два класса

По данным на 15 марта 2021 года в Липецке на больничном из-за ОРВИ находятся 2293 школьника – это 4% от общего числа учеников. Среди педагогов болеют 96 человек – 3,1% учителей. Ни одна из 64 городских школ не ушла на карантин полностью.

В настоящее время по данным городского департамента образования в Липецке закрыто на карантин два класса – 53 школьника находятся на дистанционном обучении. Детей отправляют учиться из дома, когда в классе болеют более 20% учеников. Как сообщили в пресс-службе мэрии, находясь дома, дети получают все необходимые знания и консультации педагогов.

Родители могут сами перевести ребенка на дистанционное обучение если опасаются за его здоровье. Для этого нужно только написать соответствующее заявление.