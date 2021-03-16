Супермаркету в Липецке грозит до 1 млн рублей штрафа за нарушение антиковидных мер

В минувший понедельник, 15 марта, сотрудники регионального управления потребрынка вышли в рейд в Липецке. Они проверили, как в магазинах соблюдают меры по защите от коронавирусной инфекции.

Специалисты выявили нарушение в одном из супермаркетов областного центра. В торговом зале не было разметки социального дистанцирования. А хлебобулочные и кулинарные изделия в магазине продавали без упаковки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка, данный супермаркет уже привлекали к административной ответственности за подобные нарушения. В этот раз возбудили дело за повторное совершение административного нарушения - ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Супермаркету грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.