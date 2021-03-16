Под Липецком на депутата завели дело за склад с гранатами и патронами времен ВОВ

Арсенал в гараже у депутата Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Воловском районе Липецкой области нашли внушительный арсенал оружия и боеприпасов. По данным регионального СКР, владелец склада – депутат одного из сельских поселений района. Судя по тому, что нашли у народного избранника, любая неосторожность и несколько домов могли взлететь на воздух.

Депутат собирал боеприпасы 3 года Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Список опасный: немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшаяся минометная мина, 10 килограмм взрывчатого вещества, добытого из боеприпасов, а также почти 300 патронов «Маузер» для винтовок и карабинов образца 1935-1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, и многое другое.

Коллекцию хранил в заброшенном доме и своем гараже Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Разоружали депутата сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии и полиция. Все боеприпасы и снаряды были со времен Великой Отечественной войны. Экспертиза показала, что все до сих пор пригодно для стрельбы.

За опасное хобби грозит до 5 лет Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

На допросе депутат рассказал, что сам проводил раскопки, собирал снаряды и патроны три года. Хранил взрывоопасные предметы для коллекции в своем гараже и в пустом родительском доме. Сейчас все благополучно изъяли.

Депутату вменяют статьи 222 и 222.1 УК – незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Опасное хобби может обернуться пять годами лишения свободы.