В Липецке из-за киоска разваливается автобусная остановка

Под Липецком оштрафуют владельца разваливающегося павильона в Новой Жизни

Липчане пожаловались на павильон у поселка "Новая Жизнь". Конструкция, некогда служившая остановкой, в настоящее время находится в ужасном состоянии. Раньше это был павильон с двумя киосками по бокам. Один из них убрали. Крыша держится на оставшемся киоске. Точнее, часть крыши. От названия "Новая Жизнь" осталась только "Жизнь". И то, кто-то добавил в конце слово "нет".

Под Липецком оштрафуют владельца разваливающегося павильона в Новой Жизни

Как сообщили в пресс-службе мэрии, павильоном заинтересовались в региональном управлении потребрынка. Оказалось, что собственник решил провести реконструкцию объекта.

- То, что объект находится в таком состоянии, нарушает установленные органами местного самоуправления требования по содержанию имущества, - уточнили "КП-Липецк" в пресс-службе городской администрации. - За нарушение Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Собственник приглашен для составления протокола. Также владельцу направлено уведомление о приведении объекта в соответствии с утвержденным эскизом, в противном случае с ним может быть расторгнут договор в одностороннем порядке.

Владелец павильона пообещал установить ограждение вокруг объекта в течение суток.

Под Липецком оштрафуют владельца разваливающегося павильона в Новой Жизни