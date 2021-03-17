В Липецке прошла облава на подпольное казино с покер-румами: оперативное видео

Полицейская облава на подпольное казино в Липецке прошла 6 марта. Нелегальное заведение в Правобережном округе города нашли сотрудники управления экономической безопасности. Казино состояло из нескольких игровых залов с покерными столами. Во момент облавы внутри находились несколько клиентов и сотрудники заведения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в ходе мероприятия изъяли пять покерных столов, игральные карты, лотки с игровыми фишками, десять сотовых телефонов и другое оборудование. Сейчас полиция ищет организаторов, уголовное дело еще не возбудили – идет проверка.

Отметим, что незаконная организация азартных игр, в зависимости от масштаба и дохода, карается максимум до 6 лет лишения свободы.