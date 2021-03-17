Под Липецком обстреляли энергетиков во время рейда по краже электричества

Странный инцидент произошел с энергетиками в Долгоруковском районе Липецкой области. Сотрудники «Россети Центр Липецкэнерго» проводили рейд по частному сектору в ночь с 5 на 6 марта. Мастер и электромонтер вынуждены были проверять ночью, поскольку днем найти, кто ворует электричество не удавалось.

Специалисты нашли подключенные к линии «левые» провода и попытались выяснить, куда они ведут. Но во время фото и видеосъемки со стороны стоящего рядом дома прогремел выстрел, затем еще один. После чего энергетики вынуждены были спасаться.

После заявления в полицию, на адрес пришел местный участковый, который нашел стрелка и оружие. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, это был 60-летний мужчина, который стрелял из охотничьего ружья. Ружье забрали и составили административный протокол за стрельбу в населенном пункте. По факту произошедшего проходит доследственная проверка.