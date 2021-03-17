В Липецке готовятся к паводку: вывезли 80 тонн мусора и очистили 2000 метров канав

В Липецке готовятся к весеннему паводку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают готовиться к весеннему паводку. И хотя днем плюсовые температуры, в темное время суток еще морозно. Из-за этого чуть оттаявшая днем почва ночью снова замерзает. Она почти не впитывает влагу. При этом уровень снежного покрова в городе - около 13 см. Толщина льда на реке Воронеж - 54 см.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сложно предугадать, каким будет паводок. Городские службы готовятся к развитию событий по различным сценариям. В эту среду, 17 марта, сотрудники управления благоустройства работали в районе улицы Каменный Лог. Они вырубили дикорастущую поросль, очистили канал, по которому во время паводка пойдут талые воды, чтобы не подтопить ближайшие дома. Правда, прочищать его придется не единожды. Талые воды постоянно приносят мусор и мокрый грунт.

Напомним, что специалисты уже очистили более 2 тыс. метров водоотводных канав и лотков по 16 адресам, вывезли 80 тонн мусора. Работают как вручную, так и с помощью спецтехники. В некоторых местах экскаваторы расширяют каналы.