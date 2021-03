В Липецке и области изменились тарифы на эвакуацию машин и штрафстоянку

В Липецкой области изменили тарифы на эвакуацию машин и штрафстоянку. По данным пресс-службы регионального управления потребрынка, в начале марта провели торги. На них определили три организации, которые будут эвакуировать транспорт и держать на стоянке.

Теперь эвакуация автомобилей для категорий А, В, М, С, D, BE, СЕ, DE и негабаритных транспортных средств обойдется в 3 517 рублей. Водители категории А, М заплатят 37 рублей за 1 час на штрафстоянке. Для категории В, D массой до 3,5 тонн установили цену в 52 рублей в час. Для категорий C, BE, CE, DE, D массой более 3,5 тонны - 81 рубль в час. За негабаритное транспортное средство придется отдать 109 рублей за час.

Новые тарифы начинают действовать в Липецкой области с этого четверга, 18 марта. Завышение указанных цен - нарушение. За это могут привлечь к административной ответственности. Столкнувшись с такой ситуацией, следует звонить в управление по телефонам 72-06-00, 27-21-16. Можно написать электронное письмо на почту td@admlr.lipetsk.ru или обратиться по адресу: Липецк, площадь Плеханова, 1.

Напомним, что предыдущие расценки были другими. В зависимости от категории эвакуация машин стоила 1 800, 4 900 и 8 800 рублей. Цены на штрафстоянке также разделялись - 9, 18, 36 и 54 рублей за 1 час.