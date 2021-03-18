"Липецкпассажиртранс" взял кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам

Депутаты горсовета поинтересовались, как обстоят дела в МУП "Липецкпассажиртранс" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 18 марта, в Липецком горсовете состоялась комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Парламентарии поинтересовались у мэрии, как обстоят дела в МУП "Липецкий пассажирский транспорт".

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутатам поступают обращения о плохом состоянии автобусов и финансовых затруднениях предприятия. Директор "Липецкпассажиртранса" Сергей Москворецкий ответил, что на предприятии работает 231 машина. Больше половины автобусов эксплуатируются 3-4 года. С начала года у фирмы "минус 57 млн рублей" из-за лизинговых платежей и убытков от перевозок льготников. А зарплату сотрудникам закрыли с помощью кредита под 5,25%.

Ежедневно на дороги города выходит 151 автобус. Как отметил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов, летом сбоев быть не должно. У чиновников есть предложение по оптимизации маршрутной сети. Цель - как можно меньше сократить городских автобусов, чтобы перераспределить водителей на садоводческие.