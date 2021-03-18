Липчанин дал взятку полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на мошенничество с субсидиями

Жителя Елецкого района Липецкой области подозревают в даче взятки полицейскому. По данным следствия, инцидент произошел днем 11 марта. Правоохранители проверяли информацию о мошенничестве при получении субсидий на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Мужчина предложил полицейскому 15 тыс. рублей. Взамен - отказ в возбуждении уголовного дела по результатам проверки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, офицер неоднократно предупреждал липчанина об ответственности за коррупционное преступление. Но тот пропустил важное замечание мимо ушей, оставив в бардачке служебного автомобиля полицейского тысячу рублей. Сотрудники полиции сообщил о случившемся в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия". Максимальное наказание по статье - до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.