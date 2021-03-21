Под Липецком очевидцы сняли на видео, как пассажирский автобус выехал на встречку

Нарушение правил дорожного движения сняли очевидцы 19 марта на трассе «Грязи-Липецк» в районе поселка Новая жизнь. Пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения, а после - на обочину, по которой двигался некоторое время. Вероятно, водитель хотел совершить обгон, но маневр до конца довести не удалось. Вернуться назад он не смог из-за плотного движения.

Эту запись разместили в социальных сетях. Как сообщил начальник отдела ГИБДД по Липецку Олег Володин, водителя автобуса установили и пригласили в Госавтоинспекцию. В отношение него составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Ему грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

- Так как водитель автобуса впервые совершил правонарушение, он будет оштрафован, - сообщил Олег Володин.