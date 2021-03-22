Под Липецком на время весеннего паводка уберут понтонный мост

В Липецкой области уберут понтонный мост через реку Дон Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Липецкой области начинается паводок. Уровень воды поднимается в реке Дон. Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, из-за этого закрывают движение по понтонному мосту в районе села Замятино Задонского района.

Переправу уберут на время паводка. Попасть на противоположную сторону реки можно будет по автомобильным дорогам Задонск-Алексеевка, а также Ольшанец-Каменка.

Напомним, что в Липецке уже вовсю готовятся к весеннему паводку. Так, в районе Каменного Лога вырубили дикорастущую поросль, убрали мусор. Всего специалисты очистили более 2 тыс. метров водоотводных канав и лотков по 16 адресам. Вывезли свыше 80 тонн отходов.