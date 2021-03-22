В аэропорту Липецка прилетевшим из Турции дважды измерят температуру

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать пункты пропуска в аэропорту Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке обсудили детали пропуска через границу в городском аэропорту. В заседании участвовали представители регионального Роспотребнадзора, Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям, пограничной и таможенной служб.

Собравшиеся говорили, в частности, о чартерных рейсах в Турцию. Вылеты из Липецка и обратно стартуют в апреле-мае этого года. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, пункт пропуска липецкого аэропорта полностью готов к потоку людей, прилетевших в Россию.

Специалисты позаботились об инфекционной безопасности. Путешественникам дважды измерят температуру - в самолете и зале прилета. В здании аэровокзала выделили место для изоляции и противоэпидемических мероприятий. Туда попадут прилетевшие с повышенной температурой тела.