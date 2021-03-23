В Липецке парень взял кредит на девушку, которая бросила его в день влюбленных

Парень взял кредит на бросившую его девушку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке раскрыли с виду типичную кражу с банковского счета. В полицию обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, что 14 февраля с ее счета пропали 30 000 рублей, которые она якобы взяла в кредит, хотя никаких заявок не подавала. О кредите и пропаже денег она узнала спустя неделю.

Как выяснилось в ходе расследования, в тот день, 14 февраля, липчанка бросила парня, с которым жила. Девушка ушла после ссоры, забыв телефон у парня в квартире по улице Спиртозаводской. По данным полиции, парень взял телефон бывшей девушки, оформил на нее кредит через приложение, после снял и потратил все деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого задержали, дело возбудили по пункту «г» части 3 статьи 158 – кража с банковского счета. Месть не удалась и теперь, помимо сердечных мук, парню грозит до 6 лет тюрьмы.